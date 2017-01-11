طيران "ناس" تستكمل اتفاقاً مع إيرباص بـ8.6 مليار دولار

أعلنت شركة المملكة القابضة أن الشركة الوطنية للخدمات الجوية "طيران ناس"، إحدى الشركات الزميلة والتي تمتلك فيها شركة المملكة القابضة نسبة 34.08%، استكملت اتفاقاً مع شركة ايرباص لشراء طائرات بقيمة 32.25 مليار ريال أو ما يعادل 8.6 مليار دولار.

وأضافت المملكة القابضة أنه ستتم مراسم التوقيع على الاتفاقية، الاثنين، المقبل الموافق 16 يناير.

ومن المتوقع بحسب بيان الشركة على موقع "تداول" أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعية في عمليات شركة طيران ناس. وسيكون ابتداء الأثر المالي عند استلام أول دفعة طائرات في بداية 2018.