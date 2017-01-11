"سناب تشات" تختار لندن مقراً لعملياتها الدولية رغم Brexit

في تصويت جديد على الثقة في مكانة لندن كمركز للأعمال، قامت شركة التواصل الاجتماعي snapchat باختيار العاصمة البريطانية كمركز لعملياتها الدولية.

الشركة التي يستخدم خدماتها 150 مليون شخص يومياً، ستقوم بالتحويل إلى لندن، أي إيرادات تحصل عليها من دول لا تعمل بها من خلال مؤسسة محلية.

وأكدت snapchat أن القطاعات التي تعتمد على الإبداع، جعلت من بريطانيا مكانا رائعا لبناء شركة عالمية.

وتعتزم snapchat طرح أسهمها للاكتتاب هذا العام في السوق الأميركية، علما أن آخر تمويل حصلت عليه الشركة قيمها عند 20 مليار دولار.