إطلاق منصة "نون" في يناير عبر طرح 3 مليون منتج أزياء

تعتزم "نون"، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، التركيز على قطاع الأزياء، وذلك من خلال طرح أكثر من 3 ملايين منتج، ما يزيد عن منافسيها بـ5 مرات.

وسيتم إطلاق منصة نون خلال الشهر الجاري، مع العلم أنها تأسست العام الماضي بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك 50% منها، ومجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة رجل الأعمال محمد العبار.

ويبلغ حجم الاستثمار الأولي لـ"نون" مليار دولار، وتهدف إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة من 3 مليارات دولار إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15% من إجمالي مبيعات المنطقة خلال 10 سنوات.

يشار إلى أن "نون" ستوفر خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة "نون للنقل"، كما سيتم إتمام شراء المنتجات من خلال بوابة الدفع الإلكترونية NoonPay.

وقال مؤسس شركة "نون"، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، معقباً على الإعلان: "منذ زمن طويل، يرغب المستهلكون في الشرق الأوسط بشراء احتياجاتهم من الأزياء عبر الإنترنت، وكانت قلة الخيارات المتوفرة تشكل العائق الأساسي أمامهم، وسيغير دخول شركة نون هذا القطاع تجربة التسوق الإلكتروني للأزياء بصورة جذرية".

وأضاف العبار: "ستشكل الأزياء جزءاً رئيسياً من المنتجات المعروضة على منصّة نون، ومن خلالها سنقدم مزيداً من خيارات العلامات التجارية والمنتجات، متفوقين بذلك على جميع منافسينا. كما سنطلق تشكيلتنا من العلامات الخاصة التي ستوفر لعملائنا قيمة لا تضاهى. وسيتم تقديم منصة نون للأزياء بصورة لم تشهدها المنطقة من قبل. ومن خلال الحجم الهائل للمنصّة سنقدم لعملائنا أسعاراً لا تنافس"

وبين كبرى العلامات التجارية وعمالقة التخفيضات، ستوفر منصة "نون" لعملائها وصولاً سهلاً عبر ضغطة زر تشكيلة فريدة من العلامات التجارية والمنتجات الوافرة. وبالإضافة إلى التنوع الهائل في المنتجات، ستقدم "نون" خدماتها للمهتمين بالأزياء في الشرق الأوسط، وتقوم بتوصيل طلباتهم بطريقة تعد الأفضل والأسرع في هذا المجال على الإطلاق.