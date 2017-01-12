تراجع أرباح إسمنت القصيم الفصلية 37% لـ88.7 مليون ريل

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إسمنت القصيم إلى 88.7 مليون ريال، في الربع الرابع من 2016، مقارنة بـ140.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015، بنسبة تراجع 36.8%، فيما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة بالربع السابق.

وقالت الشركة في بين نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تراجع الأرباح في الربع الرابع يرجع إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الإسمنت، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات كنتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والوقود بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبلغت الأرباح التشغيلية لإسمنت القصيم 86.6 مليون ريال، في الربع الرابع مقابل 152.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015، بتراجع 43%.

وبلغ صافي أرباح إسمنت القصيم خلال 2016، نحو 409.8 مليون ريال، مقابل 586.3 مليون ريال في 2015، بتراجع 30.11%.