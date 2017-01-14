أتمتة "فوكسكون" تهدد مليون عامل بالبطالة

قالت فوكسكون إلكترونيكس، الشركة التايوانية المصنعة لأجهزة آيفون من آبل، إنها زادت عمليات الأتمتة في مصانعها الصينية، بهدف تحقيق 30 % من الأتمتة الكاملة بحلول عام 2020.

ويعتقد خبراء أن هذا التحول بالشركة يهدد أكثر من مليون عامل بالبطالة لتحل مكانهم روبوتات الشركة واسمها "فوكسبوت"، التي نشرت منها الشركة حتى الآن 40 ألفاً، بحسب صحيفة البيان.

وقال داي جيا ـ بنج، المدير العام للجنة تطوير تكنولوجيا الأتمتة في فوكسكون، إن هذه العملية ستمتد على مرحلتين، تهدف الأولى إلى تركيب محطات عمل آلية فردية لتنفذ أعمالاً من النوع الذي لا يرغب العمال بتنفيذه، أو أنها من النوع الخطر.

بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، والتي تركز على تحسين كفاءة الإنتاج، وإزالة الروبوتات غير الضرورية من خط الإنتاج.