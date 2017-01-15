العميري للعربية: نتوقع بيع 70% من أسهم أقلية أمريكانا

كشف حمد العميري، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بالكويت خلال مقابلة مع قناة "العربية" عن فتح باب الاستحواذ الإلزامي للأقلية من المساهمين في شركة أمريكانا، والذي تنفذه شركة أديتيو، حيث أشار إلى أن الإقبال كان جيداً في اليوم الأول، وتوقع بيع نحو 70% من أسهم الأقلية.

وكانت الاستثمارات وهي ممثلة "أديبتيو" قد فتحت الخميس الماضي باب تجميع الأسهم الراغبة في البيع، حيث سيمتد التجميع شهراً واحداً تتم عقبه صفقة الاستحواذ المرجح بلوغها ملياراً ومئة مليون دولار في حال باع كل المساهمين حصصهم.

كما توقع خروج أمريكانا من البورصة الكويتية بعد إتمام الاستحواذ قائلا إن ملاك "أديبتيو" أبدوا النية في ذلك لتحويلها لشركة خاصة ولم يستبعد إدراجها في سوق دبي مستقبلاً.

وأشار حمد العميري إلى أن خروج "أمريكانا" من السوق الكويتي يعتبر خسارة للسوق، ولكن خروجها إيجابي من ناحية السيولة.

ولم يستبعد حمد العميري إدراج شركة "أمريكانا" في سوق دبي مستقبلاً، وأشار العميري إلى أن شركة أديبتيو تنوي إلغاء إدراج "أمريكانا" من البورصة الكويتية لتصبح شركة خاصة في الوقت الحالي. واستمرار زخم السيولة في البورصة في النصف الثاني من نوفمبر المقبل عندما تتم صفقة الاستحواذ على أسهم الأقلية في أمريكانا التي سيعاد استثمارها في الأسهم التشغيلية.

كما كشف العميري، الذي تعتبر شركته بين أكبر مديري الاستثمار في السوق الكويتية وتدير محفظة مجموعة الخرافي، عن وجود اهتمام من المستثمرين الآن في الاستحواذ على نسب من بعض الأسهم، وهو سيناريو بدأ في العام الماضي ويستمر هذه السنة.