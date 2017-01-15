هبوط أرباح بنك الجزيرة الفصلية 4.4% لـ152 مليون ريال

تراجعت أرباح بنك الجزيرة في السعودية بـ4.4% إلى 152 مليون ريال خلال الربع الرابع والأخير من عام 2016، فيما كانت التوقعات عند 163 مليون ريال.

وأعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح يقدر بـ 872 مليون ريال خلال السنة المالية 2016 بانخفاض قدره 32.25 % عن العام 2015. فيما بلغ إجمالي الربح 2.519 مليار ريال بانخفاض قدره 13.79%.

ويعود سبب ذلك لانخفاض صافي الدخل بنسبة 32% بسبب الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 14 % وذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال سعودي مقابل بيع أرض هذا العام نتج عنها مكاسب بقيمة 209 ملايين ريال سعودي فقط، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى، بينما ارتفع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل الأتعاب والعمولات البنكية قابله في جانب مصاريف العمليات ارتفاع طفيف بنحو 1%، حيث ارتفع صافي مخصصات خسائر الائتمان وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى الانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".