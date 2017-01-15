تراجع صافي أرباح "ريسوت" للإسمنت الفصلية 11.9%

تراجعت صافي أرباح ريسوت للإسمنت العمانية 11.9% في الربع الأخير من العام الماضي. وبلغ صافي ربح الشركة 4.53 مليون ريال، ما يعادل 11.78 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول مقابل 5.14 مليون قبل عام.

وحسبت "رويترز" النتائج الفصلية من واقع البيانات المالية للشركة.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يبلغ صافي الربح 5.50 مليون ريال في حين توقعت الخليجية بادر لأسواق المال 4.90 مليون.

وقال بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ريسوت للعام بأكمله بلغ 21.19 مليون ريال ارتفاعا من 20.95 مليون ريال.