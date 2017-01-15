نمو أرباح "المراعي" الفصلية 1% إلى 488.5 مليون ريال

أعلنت شركة "المراعي" لمنتجات الألبان أنها حققت نمواً بأرباح الربع الرابع بمعدل 1.0% إلى 488.5 مليون ريال، وهو ما يعادل 130 مليون دولار، حيث أتت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 548 مليون ريال.

أما الأرباح السنوية لشركة "المراعي" لعام 2016 فارتفعت بنسبة 9% مقارنة بأرباح عام 2015 لتصل إلى مليارين وثمانين مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان مفصل أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الرابع 2016م مقارنة بالربع المماثل من عام 2015م، يعود بشكل جوهري إلى الارتفاع في مبيعات الربع بنسبة 0.7%، وذلك نتيجةً إلى استمرار ارتفاع مبيعات قطاع المخابز بنسبة 6.6%، وارتفاع مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 16.0%. على الرغم من تراجع مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 2.4% وذلك لانعكاس ظروف السوق.

وأضافت الشركة أيضاً أن انخفاض تكلفة مبيعات الربع بنسبة 4.3% جاءت نتيجةً لتحسن تكلفة المدخلات التي تراجعت أسعارها بشكل ملموس، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 9.2% وبالتالي انعكس على ارتفاع صافي ربح الربع الكلي.

ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 3.7% من أجل دعم النمو في مبيعات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 9.0% لدعم النمو العام للشركة.

وإضافة إلى ذلك، فقد أثرت التغيرات التالية سلباً على صافي الربح، حيث يوجد مخصص هبوط أصول خلال الربع بمبلغ 12.4 مليون ريال، مع تراجع مكاسب أسعار صرف العملات الأجنبية بمبلغ 14.7 مليون ريال وارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 17.1 مليون ريال نتيجة ارتفاع القروض وأسعار الفائدة.