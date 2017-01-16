انخفاض أرباح اليمامة للصناعات الحديدية الفصلية 15%

انخفضت أرباح شركة اليمامة للصناعات الحديدية في الربع الرابع من 2016 إلى 29.6 مليون ريال، مقابل 34.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 14.94%، ومقابل 25.2 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع 17.46%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية إن تراجع الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من 2015، يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح لقطاع الكهرباء والناتج عن تباطؤ جداول التوريد.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية نحو 41.8 مليون ريال، مقابل 41.7 مليون ريال، بارتفاع 0.24%، وبنحو 14.8%، مقارنة مع الربع السابق والتي بلغت قيمتها 36.4 مليون ريال.