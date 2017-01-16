تراجع أرباح إسمنت العربية الفصلية لـ24 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الإسمنت العربية السعودية إلى 24 مليون ريال في الربع الرابع من 2016، مقارنة بـ153.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 84.36%، ومقابل 97.2 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 57.31%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تراجع الأرباح يعود بصفة رئيسية لانخفاض كميات وأسعار المبيعات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بحوالي 3 ملايين ريال.

وهبطت الأرباح التشغيلية لشركة إسمنت العربية في الربع الرابع 44.7 مليون ريال، مقابل 190.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 74.15%.

وحققت الشركة أرباحا سنوية بلغت قيمتها 489.6 مليون ريال في 2016، مقابل 600.1 مليون ريال في 2015، بتراجع 18.41%.