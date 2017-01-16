تراجع أرباح "البحري" 42% لـ328 مليون ريال بالربع الرابع

تراجعت أرباح شركة "النقل البحري" بـ 42% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الربع المماثل من عام 2015، لتسجل 328 مليون ريال.

وجاءت أرباح الشركة دون متوسط التوقعات البالغ 455 مليون ريال.

وبلغت أرباح الشركة 1.7 مليار ريال خلال العام الماضي، بتراجع نسبته 3% مقارنة مع عام 2015.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض أسعار النقل بشكل عام، وأسعار نقل النفط الخام بشكل خاص، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة وقود السفن.

بينما أدى ارتفاع كفاءة العمليات التشغيلية وانخفاض المصاريف إلى الحد من آثار انخفاض أسعار النقل.