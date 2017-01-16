كوريا الجنوبية تسعى لاعتقال رئيس سامسونغ بتهم فساد

قال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، الاثنين، إنه يسعى لاستصدار أمر اعتقال بحق رئيس مجموعة سامسونغ، أكبر مجموعة اقتصادية في البلاد، في اتهامات بدفع ملايين الدولارات لرشوة صديقة للرئيسة باك جون هاي.

وخضع جاي واي. لي، رئيس سامسونغ، لاستجواب دام 22 ساعة متواصلة الأسبوع الماضي ضمن تحقيق في فضيحة فساد أدت إلى مساءلة البرلمان للرئيسة باك الشهر الماضي.

واتهم مكتب الادعاء الخاص لي بدفع رشا تبلغ 43 مليار وون، أو ما يعادل 36.42 مليون دولار، إلى تشوي سون سيل صديقة الرئيسة وهي محور فضيحة الفساد.

وأصبح لي الرئيس الفعلي لمجموعة سامسونغ منذ أصيب والده الذي أسس المجموعة بأزمة قلبية في مايو/أيار 2014. ومن بين الاتهامات الأخرى الواردة في أمر اعتقال لي الاحتيال وشهادة الزور.

وذكرت محكمة المنطقة المركزية في سول أنها ستعقد جلسة الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء لتبت في أمر الاعتقال.

وقال لي كيو تشول، المتحدث باسم مكتب الادعاء الخاص في إفادة صحافية "باتخاذه قرار استصدار أمر الاعتقال، يؤكد مكتب الادعاء الخاص أنه رغم أهمية الظروف الاقتصادية للبلاد فإن الأولوية يجب أن تكون لإعلاء راية العدالة".

وقالت سامسونغ إنه لا يمكنها أن تقبل اتهامات الرشوة بحق لي.

وذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني "من الصعب فهم قرار مكتب الادعاء الخاص".

ويحقق الادعاء فيما إذا كانت سامسونغ قدمت مساعدات لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون سيل، صديقة الرئيسة مقابل دعم صندوق معاشات التقاعد الكوري الجنوبي لصفقة اندماج بقيمة 8 مليارات دولار بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونغ عام 2015.

واعترفت سامسونغ بتقديم مساهمات إلى اثنين من المؤسسات وشركة استشارية تسيطر عليها تشوي، إلا أنها نفت مرارا الاتهامات بالتأثير على عملية الاندماج.

وتشوي متهمة بالتواطؤ مع باك للضغط على شركات كبرى، من بينها سامسونغ للمساهمة في مؤسسات لا تستهدف الربح تدعم مبادرات الرئيسة.

وتشوي محتجزة وتجري محاكمتها بتهمتي استغلال النفوذ ومحاولة الكسب غير المشروع. ونفت اليوم مجددا ارتكاب أي مخالفات خلال مثولها أمام المحكمة الدستورية.

كما نفت أي علم مسبق لها بصفقة اندماج المؤسستين التابعتين لسامسونغ.

وقالت للمحكمة "حتى لو كنت أعرف لم يكن بوسعي أن أكشف عن أي معلومة، لأنه لا علم لي بعمليات الاندماج أو صناديق التحوط أو أي شيء من هذا القبيل".

وواصلت أسهم سامسونغ أكبر منتج في العالم للهواتف المحمولة والشاشات التلفزيونية المسطحة ورقائق الذاكرة خسائرها اليوم الاثنين لتنخفض 2.3%.