موانئ دبي العالمية تنشئ منطقة اقتصادية في كازاخستان

قالت شركة موانئ دبي العالمية، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقاً مع كازاخستان لإقامة منطقة اقتصادية خاصة في مدينة أكتاو المطلة على بحر قزوين.

وذكرت الشركة، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم في بيان، أنها ستبحث مع كازاخستان فرص زيادة طاقة الشحن وتطوير منطقة للخدمات اللوجيستية.

ولموانئ دبي تعاقدات بالفعل في كازاخستان لتطوير منشآت في الموانئ، وإقامة مناطق لوجيستية، بما في ذلك اتفاق مع ميناء أكتاو وشركة السكك الحديدية الوطنية في البلاد.

ويزور وفد من كازاخستان برئاسة الرئيس نور سلطان نزاربييف الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.