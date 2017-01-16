"طيران ناس" تنهي صفقة شراء 80 إيرباص بـ8.6 مليار دولار

وقعت شركة "طيران ناس" السعودية منخفضة التكاليف، اليوم الاثنين، في الرياض، اتفاقا لشراء 80 طائرة ايرباص "بايه-320 نيو" بقيمة 8.6 مليار دولار، يتضمن أيضاً خيار شراء 40 طائرة أخرى لم يتم تحديد طرازها بعد.

وكانت شركة المملكة القابضة التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، والتي تملك 34% من أسهم "طيران ناس"، قد أعلنت الخميس عن الاتفاق، لكن بدون تحديد عدد الطائرات التي ستطلبها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عايض الجعيد خلال حفل توقيع العقد، أن الطلبية ستتيح لشركته مواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلية للطيران.

ووقع بندر المهنا الرئيس التنفيذي لمجموعة "ناس القابضة" التي تضم "طيران ناس"، العقد مع فؤاد عطار مدير الشركة المصنعة الأوروبية في الشرق الأوسط.

وأكد أن الطلبية ستتيح لـ"طيران ناس" لعب دور أساسي في سوق النقل الجوي الإقليمي، فيما قال مسؤولون في الشركة إن تسليم الطائرات الجديدة سيبدأ في 2018، على أن يمتد حتى عام 2026.