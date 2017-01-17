تراجع أرباح "إسمنت الشرقية" فصلياً 37% لـ 55 مليون ريال

أعلنت شركة إسمنت المنطقة الشرقية، تراجع أرباحها الفصلية للربع الرابع من 2016 بنسبة 37% إلى 55 مليون ريال، مقارنة مع 88 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت نتائج الشركة المنشورة على موقع سوق الأسهم السعودية، زيادة بنسبة 28% بالمقارنة مع أرباح الربع الثالث 2016 والبالغة في ذلك الوقت نحو 43 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب التراجع في الأرباح مقارنة مع الربع الأخير من 2015 إلى "انخفاض قيمة وكمية مبيعات الإسمنت لانخفاض الطلب المحلي وحدة المنافسة".

وأشارت إلى أسباب أخرى للتراجع، من بينها "زيادة التكلفة الإنتاجية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة، وزيادة مصروفات البيع والتسويق والعمومية والإدارية".

وأشارت الشركة إلى "انخفاض أرباح استثمارات في شركة زميلة، إضافة إلى زيادة المصروفات الأخرى ومخصص الزكاة".