جبل عمر لـ"العربية": مشاريع عقارية متنوعة بـ 2017

قال ياسر الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمر"، إن الشركة "تهدف إلى تطوير منتجات عقارية عبر نماذج متعددة من التطوير العقاري، والتشغيل والبيع طويل الأجل".

وأشار الشريف في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إلى عمل الشركة في المشاعر المقدسة، بمكة والمدينة وخدمة الحج، مؤكدا أن "جبل عمر" تتخذ من رؤية 2030 محورا أساسيا لها، لذا فإن مشاريع خدمة الحجاج ستعود "بفوائد كبيرة على الشركة".

وقال إن الخيارات مفتوحة لدى الشركة في التطوير العقاري بمختلف أنواعه، "وهذا يرجع إلى قياس الجدوى المالية والنموذج المالي ومدى فائدتها على الملاك والمساهمين".

واعتبر أن مشاريع الشركة للعالم الماضي، عادت بنتائج إيجابية على الأرباح التشغيلية من الفنادق والأسواق، موضحا أن الشركة ستدعم باستراتيجيتها من كفاءة التشغيل والعوائد ومن بيع الوحدات بطريقة استراتيجية طويلة الأمد.