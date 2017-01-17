طيران أديل السعودية تستأجر طائرات إيرباص ‭A320‬

قال مسؤول تنفيذي بإيرباص إن طيران أديل شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية ستستأجر ست طائرات إيرباص A320 مما يشير إلى أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية ربما تتفوق مجددا على منافستها الأميركية بوينغ في سباق الفوز بصفقات كبيرة في الشرق الأوسط.
وتخطط طيران أديل التي تطلق خدماتها منتصف 2017 لتشغيل أسطول يتضمن ما يصل إلى 50 طائرة نحيفة البدن بحلول 2020. وقال صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية العام الماضي إن طيران أديل ستشغل طائرات مستأجرة إيرباص أو بوينغ.
وقال فؤاد عطار العضو المنتدب لإيرباص في الشرق الأوسط لرويترز إن طيران أديل ستشغل ست طائرات إيرباص. كان عطار يتحدث على هامش مؤتمر صحافي في الرياض حيث أعلن عن إبرام طيران ناس شركة الطيران منخفض التكلفة الوحيدة التي تعمل الآن في المملكة صفقة لشراء 80 طائرة من إيرباص.
وأكد متحدث باسم إيرباص في وقت لاحق لرويترز بالهاتف طراز الطائرات وترتيبات التأجير في صفقة طيران أديل.
وقال المتحدث إن طائرات من النسخة الحالية A320 ستستأجر من خلال طرف لم يفصح عنه وسيبدأ تسليمها في النصف الثاني من العام، مضيفا أن إيرباص لم تبرم صفقات مع طيران أديل بخلاف الست طائرات.
وعرضت طائرة إيرباص A320neo وهي أحدث نسخة من هذا الطراز خلال مراسم إطلاق طيران أديل في أبريل نيسان 2016.
وأكد المتحدث باسم إيرباص أن السعودية الخليجية وهي شركة طيران جديدة بدأت أنشطتها في الفترة الأخيرة في المملكة تسلمت أربع طائرات طلبتها من النسخة الحالية A320.