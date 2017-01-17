طيران أديل السعودية تستأجر طائرات إيرباص ‭A320‬

قال مسؤول تنفيذي بإيرباص إن طيران أديل شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية ستستأجر ست طائرات إيرباص ‭‭‭A320‬‬‬ مما يشير إلى أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية ربما تتفوق مجددا على منافستها الأميركية بوينغ في سباق الفوز بصفقات كبيرة في الشرق الأوسط.

وتخطط طيران أديل التي تطلق خدماتها منتصف 2017 لتشغيل أسطول يتضمن ما يصل إلى 50 طائرة نحيفة البدن بحلول 2020. وقال صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية العام الماضي إن طيران أديل ستشغل طائرات مستأجرة إيرباص أو بوينغ.

وقال فؤاد عطار العضو المنتدب لإيرباص في الشرق الأوسط لرويترز إن طيران أديل ستشغل ست طائرات إيرباص. كان عطار يتحدث على هامش مؤتمر صحافي في الرياض حيث أعلن عن إبرام طيران ناس شركة الطيران منخفض التكلفة الوحيدة التي تعمل الآن في المملكة صفقة لشراء 80 طائرة من إيرباص.

وأكد متحدث باسم إيرباص في وقت لاحق لرويترز بالهاتف طراز الطائرات وترتيبات التأجير في صفقة طيران أديل.

وقال المتحدث إن طائرات من النسخة الحالية ‭‭‭A320‬‬‬ ستستأجر من خلال طرف لم يفصح عنه وسيبدأ تسليمها في النصف الثاني من العام، مضيفا أن إيرباص لم تبرم صفقات مع طيران أديل بخلاف الست طائرات.

وعرضت طائرة إيرباص ‭‭‭A320neo‬‬‬ وهي أحدث نسخة من هذا الطراز خلال مراسم إطلاق طيران أديل في أبريل نيسان 2016.

وأكد المتحدث باسم إيرباص أن السعودية الخليجية وهي شركة طيران جديدة بدأت أنشطتها في الفترة الأخيرة في المملكة تسلمت أربع طائرات طلبتها من النسخة الحالية ‭‭‭A320‬‬‬.