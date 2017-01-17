"الاتصالات" تكمل استحواذها على "سيلكو" بـ400 مليون ريال

قالت شركة الاتصالات السعودية إنها أنهت الإجراءات اللازمة لشراء ونقل ملكية الحصص المتبقية في شركة سيل المتقدمة "سيكلو"، لتصبح مملوكة بالكامل من قبل شركة الاتصالات السعودية وذلك بمبلغ قدره 400 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن تمويل تكلفة الشراء تمت ذاتياً من مصادر الشركة، كما أن الأثر المالي الناتج عن هذه الصفقة ليس له أهميه جوهرية على نتائج شركة الاتصالات السعودية ولن يترتب عليها أي التزامات مالية .

يذكر أن شركة سيلكو شركة سعودية مقرها الرياض وتقدم خدمات البيع من خلال شبكات نقاط البيع المنتشرة في المملكة ودول الخليج العربي.

يذكر أن شركة الاتصالات كانت تملك 60%، من أسهم شركة سيل المتقدمة، فيما قامت بالاستحواذ وبشكل كامل على أسهم الشركة، لتدفع 400 مليون ريال مقابل الـ40% المتبقية.