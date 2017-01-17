"علي بابا" تشكل تحالفاً تجارياً لمحاربة السلع المقلدة

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا"، اليوم الثلاثاء، انضمامها إلى تحالف يضم 20 علامة تجارية عالمية لمحاربة السلع المقلدة من خلال عملية لتحليل البيانات الضخمة.

وأطلقت الشركة الصينية مبادرتها في مدينة "هانجشو" عاصمة إقليم "شينجيانج" شرق الصين باعتبارها أول تحالف لمحاربة السلع المقلدة بالاعتماد على البيانات الكبيرة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

يضم التحالف 20 شركة صينية وعالمية شهيرة منها "هواوي" و"إل في" و"سواروفسكي" و"ديلو" و"سامسونغ" و"سوني" و"بيودريما".

وذكرت علي بابا أن هذه الخطوة ستجعل مكافحة السلع المقلدة أكثر قوة وشفافية.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى أن سلطات الشرطة في الكثير من الأقاليم الصينية تدعم هذه المبادرة.

وقالت رئيسة مكتب الحوكمة في مجموعة "علي بابا غروب" جيسي شينج إن "مكافحة التقليد أمر حيوي بالنسبة للسوق العالمية في هذه الأيام، وقد تزايدت صعوبة القضاء على السلع المقلدة باستخدام الوسائل التقليدية".

وأضافت أن علي بابا تريد المشاركة في محاربة السلع المقلدة باستخدام تقنياتها ومواردها المتاحة من أجل حماية حقوق المستهلك.

يذكر أنه اعتمادًا على تحليل البيانات الكبيرة في علي بابا، أغلقت سلطات إنفاذ القانون الصينية 675 مصنعا ومتجر جملة ومتجر تجزئة تنتج وتبيع السلع المقلدة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى أغسطس 2016.

أما علي بابا غروب فأغلقت خلال الفترة نفسها 180 ألف متجر إلكتروني على بوابة التجارة الإلكترونية التابعة لها "تاو باو دوت كوم".