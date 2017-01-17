"كويت إنرجي" تبيع 25% من حقل مصري لشركة غلوبال كونكت

قالت شركة كويت إنرجي الكويتية، الثلاثاء، إنها باعت 25%، من حقل أبو سنان المصري لشركة غلوبال كونكت ليمتد.

وأضافت الشركة في بيان اختصت به رويترز أن توقيع الاتفاق تم في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي وتم تفعيله في نهاية نفس الشهر، مبينة أن نقل الملكية لشركة غلوبال كونكت سوف يتم "بعد الحصول على الموافقات الحكومية وتطبيق حق الشفعة (حق السبق في الشراء للشريك)."

ولم تذكر الشركة في بيانها قيمة الصفقة.

وقال البيان إنه مع الانتهاء من هذه الاتفاقية ستكون حصة كويت إنرجي 25%، من الإيرادات وهي المشغل لامتياز أبو سنان كما ستكون حصة شركة 28%، وغلوبال كونكت 25% وروكهوبر 22%. وروكهوبر شريك كويت إنرجي في أبو سنان.

وأعربت سارة أكبر، الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي، عن سعادتها لاستقبال شريك جديد في منطقة امتياز أبو سنان وقالت إن غلوبال كونكت ليمتد "ستكون داعما جديدا في عملية التنمية والاستكشاف".

وأضافت أن فريق غلوبال كونكت سوف يجلب "ثروة من الخبراء التقنيين بناء على خبراتهم السابقة. ونحن نتطلع للعمل جنبا إلى جنب لخلق القيمة المثلى لمصر وجميع الشركاء."

وشركة غلوبال كونكت هي شركة استكشاف وإنتاج تأسست عام 2010 وتركز نشاطها على منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال شريف فودة مؤسس ورئيس غلوبال كونكت إن هذا الموقع هو أول امتياز للشركة في مصر، مؤكدا أن الاستكشاف الأخير في أبو سنان حقق "نجاحا جيدا وزاد من إنتاج الحقل".

وأضاف أن شركة غلوبال كونكت باعتبارها شركة حديثة فمن المهم لها أن تركز "على الأصول المنتجة والمدرة للمال".

وكويت إنرجي هي شركة مستقلة تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع تقييمهما وتطويرهما وتتكون محفظتها من 10 أصول تنقيب وتطوير واستكشاف في كل من مصر والعراق واليمن وعمان كما تشغل الشركة 7 من هذه الأصول.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة 818 مليون برميل نفط مكافئ.

كما بلغ معدل الإنتاج اليومي من الحصص العاملة 23942 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الثاني من العام 2016.