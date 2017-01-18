رشى في 6 دول تكلف "رولز رويس" 800 مليون دولار

قالت وزارة العدل الأميركية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في بيانين، إن شركة "رولز رويس" وافقت على سداد أكثر من 800 مليون دولار للسلطات، لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين في ست دول على مدار أكثر من عشر سنوات.



وقالت وزارة العدل إن الشركة أقرت بدفع رشى لمسؤولين في شركات طاقة حكومية في كازاخستان وتايلاند والبرازيل وأذربيجان وأنجولا والعراق، تجاوزت 35 مليون دولار للفوز بعقود.



واعتذر الرئيس التنفيذي وارن إيست "بغير تحفظ" في بيان عن عمليات الرشوة. وعدلت الشركة منذ ذلك الحين قواعد الامتثال وقلصت اللجوء لوسطاء بحسب ما ذكره البيان.



ومن بين عمليات الرشوة دفعت "رولز رويس" لمسؤولين في أذربيجان 1.6 مليون دولار، من خلال وسيط للفوز بعدد من عقود معدات النفط من بتروبراس، بحسب ما قالته السلطات الأميركية. ولم ترد بتروبراس على طلب للتعليق.



وفي العراق دفع وسطاء رشى لمسؤولين محليين، بعدما أبدوا مخاوف بشأن توربينات باعتها الشركة. وقالت السلطات الأميركية إن وسيط "رولزرويس" دفع الرشوة من أجل "إقناع المسؤولين بقبول التوربينات"، ومنع المسؤولين من إدراج "رولز رويس" في "القائمة السوداء" للأنشطة المستقبلية في العراق.