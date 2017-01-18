تراجع أرباح العقارية فصلياً 11% لـ 26 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة العقارية السعودية، للربع الرابع 2016 بنسبة 11.3% إلى نحو 26 مليون ريال مقارنة مع 29.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت البيانات المالية للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية، زيادة بنسبة 31.5% في هذه الأرباح عند مقارنتها مع أرباح الربع الثالث 2016 البالغة 19.8 مليون ريال.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها للربع الأخير 2016 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى "زيادة أتعاب التمويل بمبلغ 12.3 مليون ريال".

وقالت الشركة إن زيادة أتعاب التمويل "كانت السبب الرئيسي في انخفاض صافي الأرباح للربع الحالي".

كما قالت إن "الزيادة في إيرادات التأجير بمبلغ 6 ملايين ريال وبيع أرض بصافي ربح 9.4 مليون ريال سبب في ارتفاع مجمل الربح والربح التشغيلي".