تراجع أرباح "الكيميائية" الفصلية 49% لـ29.8 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الكيميائية السعودية إلى 29.82 مليون ريال، في الربع الرابع من 2016، مقارنة مع 57.88 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 48.48%.

وارتفعت أرباح الكيميائية بنسبة 47.4%، مقارنة مع أرباح الربع الثالث والتي كانت 20.23 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" انخفاض الأرباح إلى انخفاض المبيعات وزيادة مصروفات التمويل.

وحققت الكيميائية صافي أرباح خلال 2016، بلغت قيمتها نحو 150.23 مليون ريال، مقابل 251.63 مليون ريال، في 2015، بتراجع 40.3%.