تراجع استهلاك السعودية للكهرباء بفترات الذروة لأول مرة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء زياد الشيحة، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إنه لأول مرة في تاريخ الشركة تراجع استهلاك المملكة في فترات الذروة.

وأضاف الشيحة أن التراجع الذي حدث في استهلاك المملكة في 2016، مقارنة مع عام 2015، دفع الشركة لمراجعة السعات المطلوبة لدى دراسة المشاريع الجديدة.

وأكد أن مسألة انخفاض الحمل الذروي لأول مرة في تاريخ الشركة عن العام جلعنا نراجع المحطات المستقبلية والتي ستكون بعقود شراء الطاقة، وهذا سيكون لمشاربع الإنتاج وتتم مراجعة السعات المطلوبة خاصة مع قلة الحمل الذروي في 2016.

وستزود الشركة السعودية للكهرباء شركة زين السعودية بشبكة الألياف البصرية الممتدة لـ 60 ألف كم.

وأوضح الشيحة أن "قطاع التوليد سيطرح للخصخصة كما هو معلن، ونعمل على الموضوع بشكل متوازن وشبه يومي".

وكانت خسائر شركة السعودية للكهرباء قد تفاقمت بأكثر من 60%، في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2015، لتبلغ 2.34 مليار ريال.

من ناحية أخرى، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 37%، خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2015، لتبلغ 2.1 مليار ريال.

وأرجعت الشركة تفاقم الخسائر الفصلية إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع المصاريف التشغيلية.