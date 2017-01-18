سبكيم تضاعف أرباحها الفصلية إلى 52 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" بنسبة 101% إلى 52.3 مليون ريال بالربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 26 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وكانت الشركة سجلت خسارة بقيمة 59 مليون ريال بالربع الثالث 2016.

وأرجعت الشركة زيادة أرباحها بالربع الأخير من العام الماضي، إلى "زيادة في الإنتاج الإجمالي وبالتالي زيادة في حجم المبيعات بنسبة 27%".

وأشارت الشركة إلى "زيادة في أسعار المنتجات بالأخص منتجي الميثانول وخلات فينيل الايثيلين (EVA) كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 107.3 % نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات لنفس الربع من العام السابق، الذي شهد توقف مصنع الميثانول عن العمل لأعمال الصيانة المجدولة لمدة 45 يوما".

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 9.2 % في الربع الرابع نتيجة انخفاض تكاليف القوة العاملة والتكاليف الإدارية الأخرى ضمن مبادرات خفض التكاليف، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الربع المماثل من العام السابق نتيجة التزامات تكاليف تطوير عدة مشاريع جديدة.

كما ارتفع الدخل من الاستثمار بنسبة 134.3 % نتيجة الزيادة في أسعار الإيداع المعروضة من البنوك على الودائع قصيرة الأجل ونتيجة مبادرات إدارة الخزينة المعدلة. بينما ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 26.5 % نتيجة الزيادات في سعر الفائدة بين البنوك (سايبور) والزيادات في شروط الاقتراض لدعم المصانع الجديدة والتي قيد التشغيل التجريبي وكذلك برنامج الوحدات السكنية للموظفين.