"الصحراء" تتحول للربحية بـ159.7 مليون في الربع الرابع

قالت شركة الصحراء للبتروكيماويات إنها حققت أرباحاً فصلية بلغت قيمتها 159.7 مليون ريال، في الربع الأخير من 2016، مقابل خسائر 47.9 مليون ريال، ومقابل 105.3 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 51.66%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن كميات الإنتاج ارتفعت في الربع الرابع وكذلك ومبيعات مصنع شركة الواحة للبتروكيماويات، وارتفاع أرباح شركة التصنيع والصحراء للأوليفنات، بسبب ارتفاع كميات الإنتاج بالإضافة إلى تحسن أسعار المبيعات، ما أدى لتحسن نتائج الشركة.

وخلال عام 2016، حققت الصحراء للبتروكيماويات أرباحا بلغت قيمتها 415.9 مليون ريال، مقابل 34.9 مليون ريال، في 2015، بنمو فاق 1000%.