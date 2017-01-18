"بتروابغ" تتجاوز خسائرها محققة أرباحا بـ183 مليون ريال

نجحت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بتروابغ" في التحول إلى الربحية خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتحقق 183 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من 2015، بلغت قيمتها 1.009 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" تحقيق الربح في الربع الرابع يعود إلى الاستقرار النسبي للتشغيل بالإضافة الى أن ارتفاع أسعار اللقيم أثر إيجابياً على تقييم المخزون، بينما كانت الخسارة المسجلة في الربع المماثل من العام السابق بسبب التوقف التام للمصانع لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة.

وخلال 2016، نجحت الشركة أيضا في التحول إلى الربحية عبر تحقيق 37 مليون ريال، فيما كانت الخسائر في 2015، 759 مليون ريال.