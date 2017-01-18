"تصنيع" تعود للربحية وتحقق 123 مليون ريال بالربع الرابع

حققت شركة "التصنيع الوطنية" أرباحاً قدرها 123 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 686 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2015. وفاقت الأرباح متوسط التوقعات البالغة 93 مليون ريال.

وعلى مدار العام، حققت الشركة أرباحاً بلغت 255 مليون ريال، وذلك مقابل خسائر بلغت 1.4 مليار ريال.

وأرجعت الشركة عودتها إلى الربحية إلى تحسن الأداء التشغيلي وزيادة حجم الكميات المباعة، إضافة الى انخفاض المصاريف. علماً أنه تم تسجيل انخفاض في قيمة أصول غير متداولة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.