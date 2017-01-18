"زين" السعودية تقلص خسائرها الفصلية لـ135 مليون ريال

قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، من خسائرها الفصلية إلى 135 مليون ريال في الربع الرابع من 2016، مقارنة بخسائر 291 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة تراجع في الخسائر 53.6%، ومقابل خسائر بالربع السابق 267 مليون ريال، بانخفاض 49.4%.

وأرجعت زين في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، تحسن نتائجها الفصلية إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 1.801 مليون ريال (الأعلى منذ التأسيس) مقارنة مع 1.672 مليون ريال سعودي، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7%، وانخفاض مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة 5% لتصل إلى 554 مليون ريال.

وبلغت صافي خسائر "زين" خلال 2016 نحو 980 مليون ريال، مقابل 972 مليون ريال، في 2015، بزيادة 0.82%.