15.7 مليون ريال خسائر حلواني إخون بالربع الرابع

تكبدت شركة حلواني إخوان السعودية خسائر فصلية بلغت قيمتها 15.73 مليون ريال، في الربع الرابع من 2016، مقابل أرباح 38.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وأرباح في الربع السابق 22.52 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن الخسائر تعود إلى خسائر فروق العملة للشركة التابعة في مصر الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري والتي بلغت 57.9 مليون ريال، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وذلك لدعم المنتجات الجديدة المطروحة في السوق السعودي والمصري، وزيادة إهلاك الاصول الثابتة الخاصة بالمجمع الصناعي في مقر الشركة في جدة بعد اكتمال تشغيله في بداية شهر يوليو 2016 ومصنع الدواجن في الشركة التابعة في مصر ما أثر على نتائج الربع الرابع من 2016.

وخلال 2016، انخفضت الأرباح الصافية لشركة حلواني إخوان إلى 52.03 مليون ريال، مقابل 115.1 مليون ريال، في 2015، بتراجع 54.8%.