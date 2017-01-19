سبكيم: 80 مليون ريال تكلفة ارتفاع اللقيم والغاز في 2016

قال أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي لـ"سبكيم" إن نتائج الشركة في الربع الرابع من 2016، جاءت أفضل من الفترة المماثلة من العام 2015، نتيجة زيادة الإنتاج بحدود 27%، وتحسن أسعار المنتجين الرئيسيين للشركة وهما الميثانول وخلات فينيل الايثيلين (EVA).

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن تلك العوامل أدت إلى ارتفاع الأرباح، فيما كان أداء المصانع جميعها مميزاً، مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة من 2016 والربع المماثل من 2015.

وحول تأثير رفع الدعم في المملكة على القوائم المالية للشركة، قال إن ارتفاع الوقود واللقيم في يناير 2016، أثر على معظم شركات البتروكيماويات خاصة تلك التي تستهلك الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف اللقيم والوقود والغاز كلف الشركة ما يقارب 80 مليون ريال خلال 2016، فيما أكد أن أي ارتفاعات في أسعار الغاز أو اللقيم ستؤثر على هوامش الربح في الشركة.

وتابع: "هذا عامل سلبي، لكن التحدي يكمن في تقليل التكاليف ورفع أداء المصانع".



ولفت الرئيس التنفيذي لـ"سبكيم" إلى أن إنتاج الشركات السعودية معظمه مخصص للتصدير، وذلك لقلة الاستهلاك المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية خاصة في آسيا وأوروبا التي تعد مهمة لجميع المصنعين في الشرق الأوسط، بدأت تشهد منافسة كبيرة من الصادرات الأميركية والصينية، فالضغوط من مصدرين آخرين إلى جانب الزيادة في أسعار اللقيم، ستؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً على شركات البتروكيماويات التي يجب عليها اتخاذ تدابير لتحسين الأداء، كما أن مراعاة تنافسية أسعار اللقيم والغاز ستمكن الشركات من تحقيق أداء جيد.

يذكر أن أرباح "سبكيم" ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 101%، مقارنة مع الربع المماثل من 2015، لتصل إلى 52 مليون ريال.

وجاءت النتائج أعلى من متوسط التوقعات البالغ 47 مليون ريال.

في المقابل، تراجعت أرباح الشركة خلال العام 2016 بأكمله، بنسبة 75%، لتصل إلى 70 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع العام الأسبق.

وعزت الشركة تراجع الأرباح السنوية إلى انخفاض أسعار مبيعات كافة منتجاتها.