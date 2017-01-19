تراجع أرباح سامبا الفصلية 11.6% إلى 1.08 مليار ريال

تراجعت أرباح مجموعة سامبا المالية في الربع الأخير من 2016، إلى 1.08 مليار ريال، مقابل 1.23 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2015، بنسبة انخفاض 11.57%، ومقابل 1.34 مليار ريال في الربع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 18.76%.

وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن انخفاض الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15.6%، وانخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.5%، نتيجة انخفاض دخل العمليات الأخرى ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة.

وخلال 2016، تراجعت أرباح سامبا إلى 5 مليار ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، بتراجع 4%.