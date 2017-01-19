حكم نهائي ببيع ممتلكات صاحب "دريم لاند" لصالح البنوك

رفضت محكمة النقض، أعلى درجة في درجات التقاضي في مصر، الالتماس الذي سبق أن تقدم به رجل الأعمال المصري، أحمد بهجت، للاعتراض على حكم بيع معظم أصول "دريم لاند" وكل الأراضي الفضاء بالمدينة، وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار للوفاء بجزء من مديونيات رجل الأعمال لبنكي الأهلي ومصر.

وقال المستشار القانوني للبنك الأهلي، الدكتور عماد فصيح، إن الحكم صدر برئاسة المستشار محمد حسن العبادي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين محي عبد اللطيف، وأمين محمد طموم في الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ ق.

وأضاف أنه بهذا الحكم أصبح حكم التحكيم رقم ٧٥٧ والصادر لصالح البنكين نهائياً، والذي قضى بتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، وتشمل هذه الأملاك فندق هيلتون دريم وشيراتون دريم ومجمعات بهجت ستورز ومدينة دريم بارك للملاهي وكل الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لافتا إلى أنه ترافع عن البنكين بصفته المستشار القانوني للبنكين، وترافع عن بهجت نور شحاتة المحامي.

جدير بالذكر أن أحمد بهجت وأبناءه سبق أن أقاموا دعوى أمام محكمة جنوب نيويورك، وذلك استناداً لحملهم الجنسية الأميركية، طالبوا فيها البنك الأهلي والدولة المصرية بالتعويض بادعاءات زعموا فيها اضطهاد الدولة لهم ومحاولة مصادرة أملاكهم، وتم رفض الدعوى بعد ثبوت كذب الادعاءات.

ويمتلك أحمد بهجب "دريم لاند" التي تعد من أكبر المدن والكومباوندات الجديدة في إقليم القاهرة الكبرى، كما أنه صاحب مجموعة قنوات دريم.