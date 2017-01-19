سابك: خفض التكاليف ساهم بتقوية التنافسية والوضع المالي

أشار يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لـ"سابك"، إلى أن الشركة تمكنت أخيراً من تعزيز وضعها التنافسي والمالي، من خلال تخفيض تكاليف التصنيع والتشغيل والتكاليف الإدارية بـ 20%.

وقال في لقاء مع "العربية" إن الشركة تمكنت من زيادة إنتاجها بأكثر من 2.2 مليون طن في 2016، فيما ساهم تخفيض التكاليف في تقوية وضع "سابك" التنافسي وتحسين وضعها المالي.

وأضاف: "نحرص على زيادة الإنتاج بالاستفادة من الطاقة التصنيعية لمصانعنا الحالية".

كما أشار البنيان إلى أن "سابك" أعلنت عن بعض الاندماجات في قطاعات مختلفة خلال 2016، فيما تم تقليص وحدات العمل في الشركة من 6 إلى 3 وحدات فقط، موضحاً أن تقليص الوحدات في "سابك" سيساعد في تقليل التكاليف ورفع الإنتاجية.

واعتبر أن مشروع "سابك" مع "إكسون موبيل" يعتبر من أهم المشاريع في السوق الأميركية.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس التنفيذي لـ"سابك" أن الشركة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المحتوى المحلي وتطوير الأعمال يشكل "قطاعاً جديداً في سابك"، إذ يهدف إلى الاستفادة من المنتجات المحلية.

وكانت أرباح "سابك" قفزت 48% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2015، لتسجل 4.5 مليار ريال.

وجاءت الأرباح دون مستوى التوقعات البالغة 4.6 مليار ريال. وعلى مدار العام، بلغت أرباح "سابك" 18 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2015، بتراجع نسبته 4.5%.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية.