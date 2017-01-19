"موبايلي" تتكبد خسائر فصلية بـ70.7 مليون ريال

تكبدت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خسائر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 70,7 مليون ريال، وذلك مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الذي سبق عند 10,6 مليون ريال.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى خسائر 106 ملايين ريال.

ويعود سبب الخسارة خلال هذه الفترة إلى انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 463 مليون ريال، وقد خفف من هذا الانخفاض بشكل جزئي انخفاض المصروفات التشغيلية بـ20 و8%، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق توفير في بعض المصروفات، إضافة إلى عكس بعض المستحقات.

واستطاعت "موبايلي" تقليص خسائرها نهاية عام 2016 بنحو 82% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 203 ملايين ريال.