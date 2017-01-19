نمو أرباح الاتصالات السعودية الفصلية لـ2.1 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية إلى 2.150 مليار ريال، في الربع الرابع من 2016، مقابل 1.950 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 10.26%.

وحققت الاتصالات ارتفاعا طفيفا في أرباح الربع الرابع بنسبة 0.09%، بالمقارنة مع أرباح الربع السابق عليه والتي كانت 2.148 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن من بين أسباب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع يعود إلى انخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 640 مليون ريال، وانخفاض المصروفات التشغيلية بمبلغ 271 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وحققت الاتصالات السعودية أرباحاً صافية في 2016، بلغت قيمتها 8.539 مليار ريال، مقابل 9.258 مليار ريال، في 2015، بنسبة تراجع بلغت 7.77%.