وزارة التجارة: Franchise يحمي أصحاب الامتياز ومانحيه

دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، المهتمين إلى إبداء مقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري أو الـFRANCHISE، الذي تعمل الوزارة على إعداده في إطار سعيها إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية، بما يتواءم و"رؤية المملكة 2030".

وأكدت وزارة التجارة أن اقتراح مشروع النظام يسد فراغاً تشريعياً، ويوفر حماية قانونية لأصحاب الامتياز ومانحيه. كما يهدف نظام الامتياز التجاري إلى ترسيخ مبدأ حرية التعاقد وإطلاع مانحي وأصحاب الامتياز المحتملين في المملكة على أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى زيادة السلع والخدمات المعروضة وتشجيع الاستثمار الأجنبي في السعودية.

وقال بدر الهداب، المشرف العام على وكالة الشؤون الفنية في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، إن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الوزارة إلى مراجعة منظومة التجارة والاستثمار في المملكة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة التحديات التي تواجهها قطاعات الأعمال، ومنها قطاع الوكالات التجارية أو ما يعرف بالـFranchise أو الامتياز التجاري.

وأوضح في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، أن نموذج عمل الامتياز كان محكوماً في السابق بالإطار القانوني أو ما يعرف بنظام الوكالات التجارية الصادر في 1962، الذي لم يكن يستهدف بالأساس الامتياز االتجاري باعتباره حديثاً نسبياً مقارنة بأنماط عقود الوكالات التقليدية والتوزيع.

ومع ازدهار نشاط الوجبات السريعة عبر العالم، ظهر نظام Franchise في نهاية القرن الـ 20. وقال الهداب إن تطور أنشطة الامتياز وانفرادها بخصائص مميزة دعا إلى وضع إطار قانوني يراعي الطبيعة الخاصة لنموذج عمل الامتياز، بما يحقق إطاراً قانونياً واضحاً وسليماً يخص علاقات الامتياز والقطاع.

وكشف أن الوزارة ستعكف على مراجعة رؤى ذوي العلاقة سواء الممارسين أو المهتمين. وبما أن الفئة المعنية بالامتياز واسعة في المملكة، توقع المشرف العام على وكالة الشؤون الفنية في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أن تعقد خلال شهر ورش عمل مركزة لمناقشة وتحليل الرؤى بخصوص هذا النظام، ثم رفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية في المملكة ليدرس في مجلس الوزراء والشورى، متوقعاً إصدار النظام في وقت قريب.

ووفق النظام المقترح، يلتزم صاحب الامتياز بأمور، منها المحافظة على السمعة التجارية لمانح الامتياز، والحصول على موافقة الأخير على أي تغييرات في السلع والخدمات.

أما أبرز التزامات مانح الامتياز، فتتمثل في تحديد المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها، وتزويد صاحب الامتياز بالسلع أوالخدمات الخاصة بالامتياز، إضافة إلى عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في منطقة اتفاقية الامتياز.