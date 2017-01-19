"سامسونغ" تطلق هواتف "غالاكسي A" في مصر

أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس مصر، عن إطلاق سلسلة هواتف "غالاكسي A" الذكية، والتي تتضمن هاتف A7 بشاشة 5.7 بوصة، وهاتف A5 بشاشة 5.2 بوصة. يتميز الهاتفان الجديدان بباقة من الخصائص المطورة التي تمنح المستخدمين تصميماً أنيقاً وأداء قوياً وسهولة تامة في التعامل مع الجهاز.

وقال رئيس قطاع الأجهزة المحمولة بشركة سامسونغ الكترونيكس مصر، هشام أبو زينة، إن إطلاق الهاتف الجديد في السوق المصري يؤكد التزام الشركة بتوفير وتلبية احتياجات العملاء، خاصة وأنها تواصل ريادتها في مجال الابتكار بما يضمن أن يكون كل منتج من منتجاتها هو الأكثر تطوراً في السوق.

وتعد سلسلة هواتف "غالاكسي A" الذكية دليلاً من أحدث منتجات الشركة التي أعلنت دخولها السوق المصري، حيث قامت بدمج أساليبها الفريدة في التصميم مع باقة متميزة من الخصائص التي سبق لعملاء الشركة التعرف عليها وتفضيلها في هاتفي غالاكسي S7 وS7 edge.

وتضمن هذه الخصائص المضافة لمستخدمي هواتف غالاكسي A7 و A5 لعام 2017 الحصول على تجربة رائعة وأداء سلس دون التخلي عن التصميم الأنيق والجذاب.

ويتميز تصميم هواتف غالاكسي A بإطار معدني وزجاج ثلاثي الأبعاد من الخلف، وهو مستوحى من تصميمات سامسونج المتميزة. ومع الكاميرا ذات التصميم الأنيق والزر الرئيسي، أصبح استخدام الجهاز أكثر سهولة وسلاسة من قبل، كما أصبح أكثر راحة في الاستخدام مع تحكم قبضة اليد فيه بسهولة.

وأوضح "أبو زينة"، أن الجهاز الجديد يتمتع بكاميرا أمامية وخلفية بقوة 16 ميغا بكسل، ذات بؤرة ذاتية أكثر ثباتاً ودقة، وهو ما ينتج عنه صور فائقة الوضوح وألوان ناطقة وصور سيلفي يمكن التقاطها جميعاً حتى في الإضاءة الخافتة.