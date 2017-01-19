"الخضري" تسجل خسائر فصلية بـ32.1 مليون ريال

أظهرت نتائج أعمال شركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري اليوم الخميس تفاقم خسائر الشركة بشكل حاد في الربع الرابع من 2016 بتأثير تباطؤ قطاع البناء والتشييد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها سجلت 32.142 مليون ريال، ما يعادل 8.6 مليون دولار خسائر صافية في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول مقابل خسائر صافية بقيمة 1.036 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة تفاقم الخسائر إلى "انخفاض الإيرادات 48% واستمرار تباطؤ قطاع البناء والتشييد والتقدم البطيء في المشاريع الحالية وانخفاض ترسية المشاريع الجديدة."

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

وخلال عام 2016 تكبدت الشركة خسائر 119.128 مليون ريال مقابل صافي ربح 35.512 مليون ريال في 2015.