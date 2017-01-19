964.3 مليون ريال خسائر "صافولا" الفصلية

تكبدت مجموعة صافولا السعودية خسائر فصلية بلغت قيمتها 964.3 مليون ريال، في الربع الرابع من 2016، مقابل أرباح 515.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015، ومقابل أرباح 173.4 مليون ريال، في الربع السابق.

وأرجعت صافولا في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إلى خسائر الربع الرابع لعدة أسباب من بينها تسجيل بنود غير متكررة متمثلة في انخفاض قيمة بعض الأصول وانخفاض قيمة شهرة متعلقة بعمليات شركة صافولا للأغذية في مصر، حيث بلغ إجمالي تلك الانخفاضات 302 مليون ريال (وبلغ الأثر السلبي الصافي على نتائج المجموعة 245 مليون ريال)، بالإضافة إلى تكلفة تخفيض المخزون في شركة بنده للتجزئة بقيمة 377 مليون ريال (وبلغ الأثر السلبي الصافي على نتائج المجموعة 343 مليون ريال)، وكذلك تسجيل لانخفاض قيمة استثمارات المجموعة غير الرئيسة بقيمة 272 مليون ريال.

وبلغت خسار صافولا في 2016، نحو 451.3 مليون ريال، مقابل أرباح في 2015، بلغت قيمتها 1.179 مليار ريال.