"نتفليكس" تسجل أكبر نمو في عدد مشتركيها منذ تأسيسها

كشفت "نتفليكس" عن أكبر نمو في عدد المشتركين، تسجله خلال ثلاثة أشهر، منذ إطلاق خدمة الفيديو للبث التدفقي هذه قبل 10 سنوات، ما رفع قيمة أسهمها إلى مستويات قياسية.

وكانت المجموعة الأميركية تضم 93,80 مليون مستخدم حتى نهاية ديسمبر، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7,05 مليون مستخدم خلال ثلاثة أشهر، ما تخطى توقعات النمو التي كشفت عنها الشركة في أكتوبر بارتفاع معدله 5,20 مليون مشترك.

وجاء في الرسالة الدورية التي ترسلها الشركة إلى أصحاب الأسهم فيها: "سجلنا خلال هذا الربع أكبر نسبة من المكاسب في تاريخنا. وقد ارتفعت المكاسب في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي أيضا".

وفي الربع الأخير، استقطبت "نتفليكس" 1,93 مليون مشترك في الولايات المتحدة، و5,12 مليون في الخارج، حيث تكثف الشركة جهودها مع 47 % من مستخدميها.

وأبدت المجموعة تفاؤلها بشأن الربع الأول من العام 2017، معربة عن أملها في جذب 5,20 مليون مشترك إضافي، من بينهم 3,70 مليون في الخارج.

وإثر هذا الإعلان، ارتفعت أسهم "نتفليكس" في بورصة نيويورك لتسجل مستويات قياسية.

وعلى الصعيد المالي، ارتفع رقم أعمال الشركة بنسبة 36% إلى 2,48 مليار دولار في الربع الأخير من العام، وبنسبة 30% إلى 8,83 مليار دولار خلال العام 2016 برمته.

وازدادت الأرباح الصافية بمعدل 55% إلى 67 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 52% خلال العام برمته لتصل إلى 123 مليون دولار.