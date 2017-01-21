أيه تي آر: صفقة وشيكة لبيع طائرات لإيران

قال رئيس شركة أيه.تي.آر الأوروبية لصناعة الطائرات لرويترز إن اتفاقاً مع إيران لشراء 20 طائرة ركاب للمسافات القصيرة من الشركة من المفترض أن يتم توقيعه في وقت قريب.

ويأتي الاتفاق بعد أن وقعت إيران - التي لم تشترِ بشكل مباشر طائرات من إنتاج شركات غربية منذ 40 عاماً - عقوداً مع إيرباص ومنافستها بوينغ العام الماضي لشراء 180 طائرة.

وأصبح ذلك ممكناً بعد اتفاق بين إيران و6 قوى كبرى تم بموجبه رفع معظم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران مقابل تقييد الأخيرة لبرنامجها النووي.

وأعلنت أيه.تي.آر المملوكة لإيرباص وليوناردو فينميكانيكا الإيطالية في فبراير عن طلبيات مبدئية من إيران للحصول على 20 طائرة من طراز ايه.تي.آر 72-600 ذات محركين.