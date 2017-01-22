"سابك" تستحوذ على حصة شل في "صدف" مقابل 820 مليون دولار

قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وبالاتفاق مع شركة شل العربية المحدودة، الاستحواذ على كامل حصة شركة شل العربية المحدودة في الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف" والبالغة 50%.

وكانت ساك تمتلك 50%، من شركة صدف، بناءً على اتفاقية الشراكة مع شركة شل والتي تنص على حق "سابك" في تجديد الشراكة من عدمها بحلول نهاية 2020.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإنه تقرر أن يكون تنفيذ عملية الاستحواذ قبل انتهاء اتفاقية الشراكة 820 مليون دولار، والذي يشمل حصة الشريك من قيمة صافي الأصول.

يذكر أن نشاط الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف" يتمثل في انتاج المواد الكيميائية الأساسية مثل الإيثلين وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر والستايرين وغيرها، و يضم مجمع شركة صدف ستة مصانع للبتروكيماويات يبلغ مجموع إنتاجها أكثر من 4 مليون طن متري في السنة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن منهجيّة شركة "سابك" في تعزيز عوائد استثماراتها الناجحة التي تُسهم بفاعلية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما وقعت سابك مع شركة شل العربية المحدودة (طرف ذو علاقة) اليوم الأحد مذكرة تفاهم لمدة عام من تاريخ التوقيع المشار إليه، وتهدف إلى تعزيز التعاون في دراسة الفرص الاستثمارية المحلية والدولية.