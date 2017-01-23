"إعمار" توقع عقدين بـ50 مليون ريال لتطوير البنى التحتية

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع عقدين مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، الأول بقيمة 32.5 مليون ريال سعودي لتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الكهرباء، الري، المياه، الصرف الصحي، الألياف البصرية وشبكة الطرق داخل مخطط المروج "GC5".

أما الثاني فبقيمة 18.8 مليون ريال سعودي لتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الكهرباء، الري، المياه، الصرف الصحي، الألياف البصرية وشبكة الطرق داخل مخطط التالة جاردنز "3"، ومدة كل عقد 18 شهراً، بحسب ما ورد في بيان للشركة على موقع "تداول".

وقد كان تاريخ ترسية العقود في 26 ديسمبر 2016، علماً بوجود ملكية مباشرة في هذه الشركة لعضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية محمد بن يوسف ناغي، والذي يملك 80% من الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، ولا يوجد أثر مالي.

وقد تم ترسية العقدين لهذه الشركة وفق الضوابط والشروط المتبعة لترسية المناقصات بشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وسيتم المصادقة على هذين العقدين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.