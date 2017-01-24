طرح أرامكو.. منافسة شرسة بين البنوك

ذكرت وكالتا رويترز وبلومبرغ أن شركة أرامكو دعت بنوكاً عالمية للتقدم بعروضها للقيام بدور استشاري، في الطرح العام الأولي، والذي من المتوقع أن يكون الأضخم في العالم.

ومن بين البنوك التي تلقت الدعوة HSBC وCredit Suisse و Goldman Sachs وMorgan Stanley .

وتشمل الدعوة الاستشارات المتعلقة بتقييم نشاط أرامكو والمساعدة في إجراءات طرح الأسهم، ومن المتوقع اختيار البنوك قبل نهاية العام الجاري.

ومن المستهدف طرح ما يصل إلى 5% من الشركة في2018 لكن الحجم الدقيق للطرح لم يحدد بعد.

وأشارت المصادر إلى أن JP Morgan Chase قد تم اختيارها لتقديم المشورة في طرح أرامكو.

فيما كانت قد تداولت أخبار منذ العام الماضي بأن شركتي MOELIS & CO و EVERCORE PARTNERS تقدمان المشورة لأرامكو بخصوص أي البنوك يجب اختيارها لإدارة الطرح، وأيضا أي الأسواق هي الأنسب لتداول أسهم الشركة بعد الاكتتاب العام.