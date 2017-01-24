أليطاليا تخفض تكاليف غير العمالة 160 مليون يورو بـ2017

قالت شركة أليطاليا إنها تنوي خفض التكاليف غير المرتبطة بالعمالة 160 مليون يورو بما يعادل 172 مليون دولار، على الأقل هذا العام مع سعي شركة الطيران الإيطالية التي تتكبد خسائر إلى العودة للربحية.

وتباشر الناقلة التي تملك الاتحاد للطيران فيها 49%، إعادة هيكلة ضخمة تقول المصادر إنها قد تشمل إلغاء ما يصل إلى ألفي وظيفة ووقف تسيير طائرات في محاولة أخيرة لعدم غلق النشاط.

وأضافت الشركة اليوم أنها صادقت على تعيين شركة رولاند برجر كمستشار صناعي وكيه.بي.ام.جي كمستشار مالي من أجل الحصول على رأي استشاري مستقل في أحدث خطة إعادة هيكلة لها.

وقالت أليطاليا إن الأداء المالي في الربع الأول من السنة ينسجم مع أهداف الخطة، وإن مجلس الإدارة أعطى دعمه الكامل للإدارة في مساعيها لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة.