ترمب يعد المصنعين بتقليص القواعد التنظيمية بـ 75%

في أول يوم له في البيت الأبيض، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتنفيذ أجندته الاقتصادية، حيث اجتمع مع قادة مجموعة من الشركات الصناعية ووعدهم بتقليص نحو 75% من القواعد التنظيمية، لكنه حذرهم في الوقت نفسه من نقل مصانعهم إلى خارج البلاد.

وقال ترمب أمام الرؤساء التنفيذيين لـ Ford وDow Chemical وDell Technologies وTesla وآخرين، إنه يريد خفض ضرائب الشركات لتتراوح بين 15 و20% من المستوى الحالي البالغ 35%.

لكن الخطوة الأهم لترمب كانت توقيعه أمس الاثنين أمرا تنفيذيا تنسحب بلاده بموجبه من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، والذي يضم 12 دولة، واصفا الاتفاق بأنه غير عادل للولايات المتحدة.