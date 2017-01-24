"طيران آسيا" تحصل على الموافقة لتسيير رحلات إلى أميركا

قالت شركة "إير آسيا إكس" إنها أصبحت أول شركة للطيران المنخفض التكلفة في آسيا تتلقى الموافقة على تسيير رحلات جوية منتظمة لأي وجهة داخل الولايات المتحدة.

وقالت الشركة المتخصصة في الرحلات الطويلة المدى، في بيان، إنها حصلت على موافقة إدارة الطيران الاتحادية الأميركية وإنها تدرس تسيير رحلات إلى عدد من الولايات الأميركية ومن بينها هاواي.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان شركة طيران الإمارات، أكبر ناقلة في العالم للرحلات الطويلة المدى، أنها ستضيف وجهة أميركية إلى مساراتها.

وقالت مجموعة ضغط في قطاع الطيران الأميركي إن هذه الخطوة تسفر عن منافسة غير عادلة لأن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعما حكوميا.



في المقابل، تنفي شركات الطيران الخليجية تلقي أيّ دعم حكوميّ.



وفي سياق متصل، نوهن إير آسيا إكس أيضا بأنها تدرس استئناف تسيير رحلات جوية إلى لندن.

وكانت علقت الشركة رحلاتها إلى لندن في مارس 2012 بسبب ارتفاع الضرائب لكنها عقدت الآمال على مواصلة تسيير رحلات إلى تلك الوجهة منذ ذلك الحين.