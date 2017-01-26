"هواوي" ثامن شركة إنفاقاً على البحث والتطوير في 2016

احتلت شركة "هواوي" لأجهزة المحمول، المرتبة الثامنة في قائمة أكثر الشركات الكبرى إنفاقاً على البحث والتطوير في عام 2016 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتصنيف مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يضم أكبر 2500 شركة على مستوى العالم.

وكشفت التصنيفات التي جمعها مشروع "اقتصاديات البحوث الصناعية والابتكار" التابع للمفوضية الأوروبية، أن إنفاق الشركات الصينية على البحث والتطوير ارتفع بنسبة 24.7% عن العام السابق، مما يزيد من حصتها من الإجمالي العالمي من 5.9% إلى 7.2%، إضافة الي تصنيف الإنفاق على البحث والتطوير الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى أن أكبر مجموعات الشركات في قائمة أعلى الشركات البالغ عددها 2500 شركة على مستوى العالم يقع عليها الاختيار من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والسيارات.

وساهم الاستثمار الكبير الذي أنفقته الشركة في "معهد هواوي المركزي للبحوث" على البحث والتطوير في مجال تصنيع التكنولوجيات العالمية في حدوث تطورات في عدد من أوجه التقدم التكنولوجي، وتحقيق العديد من الإنجازات الضخمة في هذا المجال بما في ذلك إنتاج أول بطارية ليثيوم-أيون طويلة العمر تعمل بمساعدة الجرافين وقادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.

وأعلنت مؤسسة "وات لابوراتوري"، التابعة لـ "معهد هواوي المركزي للبحوث"، خلال الندوة السابعة والخمسين بشأن البطاريات التي عُقدت في اليابان، أن شركة "هواوي" تعتزم كشف النقاب عن بطاريات ليثيوم-أيون تتميز بتكنولوجيات جديدة تسمح للبطاريات بالاستمرار في أداء وظيفتها في درجة حرارة 60 درجة مئوية، أي بنسبة 10 درجات مئوية عن الحد الأعلى الموجود حالياً، كما أن عمر بطاريات ليثيوم-أيون التي تعمل بمساعدة الجرافين سيصبح ضعف عمر بطاريات ليثيوم-أيون العادية، مما سيُطيل عمر البطاريات بشكل لم يسبق له مثيل.

وقال الدكتور "يانج زنج لي" رئيس فريق العلماء في مؤسسة "وات لابوراتوري": "لقد أجرينا اختبارات شحن وتفريغ في درجة حرارة عالية، وتظهر تلك الاختبارات أنه عندما تكون ظروف العمل واحدة، فإن بطارية ليثيوم-أيون التي تعمل في درجات حرارة عالية بمساعدة الجرافين تكون أبرد بنسبة خمسة درجات مئوية من بطاريات ليثيوم-أيون العادية، ويبقى ما يزيد عن 70% من قدرة البطارية العاملة بمساعدة الجرافين بعد إعادة شحنها 2000 مرة في درجة حرارة 60 درجة مئوية، وتفقد البطارية أقل من 13% من قدرتها بعد أن تُحفَظ في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 200 يوم".

وأضاف: "لا شك أن النتائج البحثية التي توصلت إليها "هواوي" ستعيد تشكيل أنظمة التخزين في المحطات القاعدية للاتصالات. ففي أقاليم وبلدان ذات درجات حرارة عالية مثل الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمحطات القاعدية الخارجية التي تستمد طاقتها من بطاريات ليثيوم-أيون التي تعمل في درجة حرارة عالية بمساعدة الجرافين أن تمتد أعمارها إلى ما يزيد عن أربع سنوات، كما يمكنها أن تضمن التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار، والتي غالباً ما يتولد عنها قدراً كبيراً من الحرارة".